Küçükçekmece'de Ağustos denetimleri: 256 aranan yakalandı, 53,7 milyon TL ceza

Küçükçekmece'de Ağustos ayı boyunca yapılan denetimler de çeşitli suçlardan aranan 256 şahıs yakalandı. 2 bin 894 araca ve bin 773 motosiklete yasal işlem uygulandı. 28 iş yeri hakkında işlem yapılırken, denetimlerde toplam 53 milyon 750 bin 536 TL idari para cezası kesildiği öğrenildi.

Küçükçekmece'de polis ekipleri tarafından Ağustos ayı boyunca ilçe genelinde bin 254 farklı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde binlerce şahıs, araç ve iş yeri mercek altına alındı. Uygulamada toplam 324 bin 896 kişinin GBT kontrolü yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 256 şahıs yakalanırken, 174 yabancı uyruklu kişiye idari işlem yapıldı. Sorgulanan 28 bin 544 araçtan 262'si, kontrol edilen 20 bin 561 motosikletten ise 196'sı trafikten men edildi. Ayrıca, 2 bin 894 araca ve bin 773 motosiklete yasal işlem uygulandı. Aramalarda 16 tabanca, 8 kurusıkı silah ve 251 mermi ele geçirildi. Mekan Denetimlerinde ise, ilçe genelinde 2 bin 668 umuma açık yer kontrol edilirken, bunlardan 28'i hakkında işlem yapıldı. Ağustos ayı boyunca yürütülen tüm bu uygulamalar neticesinde suç ve kurallarla mücadele kapsamında toplam 53 milyon 750 bin 536 TL idari para cezası kesildiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı