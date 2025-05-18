Küçükçekmece Açıklarında Tankerden Sızıntı

Küçükçekmece Açıklarında Tankerden Sızıntı
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Küçükçekmece açıklarında demirli bir tankerden denize sızan madde, deniz yüzeyini kapladı. Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri bölgede inceleme yapıyor.

Küçükçekmece açıklarında demirli tankerden sızan madde, deniz yüzeyini kapladı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri, konuyla ilgini çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre Küçükçekmece açıklarında demirli bir tankerden denize sızan madde endişeye neden oldu. Dün akşam saatlerinde deniz yüzeyini kaplayan sızıntı nedeniyle bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonucunda gemiden sızan maddeden numune alındı. Gemi güvenli bir bölgeye çekilirken, ekiplerin incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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