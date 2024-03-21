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Küçükbaş hayvan yüklü kamyon devrildi: 1 koyun telef oldu

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Küçükbaş hayvan yüklü kamyon devrildi: 1 koyun telef oldu

ANKARA - Ankara'da küçükbaş hayvan yüklü kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı, bir koyun ise telef oldu.

Olay, Ankara-Çubuk yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre 06 AR 3475 plakalı kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce önünde ilerleyen otomobile çarptı ardından yol kenarına devrildi. Çarpmanın etkisiyle şoför, kafasını kamyonun ön camına çarptı.

Kazanın ardından olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından telef olmaktan kurtulan koyunlar başka bir kamyona transfer edildi.

Jandarma ekipleri olay ile ilgili tutanak tuttu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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