Kucağında çocukla araba kullanan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, kucağında çocukla araç kullanan bir sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler, sürücünün trafikte yarattığı tehlikeyi gözler önüne serdi.
Kucağında çocukla araba kullanan sürücünün tehlikeli yolculuğu kamerada
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kucağında çocukla araba kullanan bir sürücü, seyir halindeki bir araçtan çekilen cep telefonu kamerasına kaydedildi.Ergene ilçesi Lüleburgaz yolu üzerinde Vakıflar Mahallesi mevkiinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı görüntülerde, seyir halindeki bir sürücünün kucağında çocukla araç kullanması dikkatlerden kaçmadı. Araç sürücüsünün Lüleburgaz yönüne giderken kucağında çocuğuyla trafikte seyretmesi tehlikeye davetiye çıkardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa