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Diyarbakır'da korkunç olay: Kucağında çocuğu varken eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

Diyarbakır'da korkunç olay: Kucağında çocuğu varken eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda boşanma aşamasındaki eşi E.A. tarafından kucağında çocuğu varken silahla vurulan Sultan Akdemir (32) hayatını kaybetti. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kucağında çocuğu varken eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Sümerpark Ortak Yaşam Alanı içerisinde Sultan Akdemir (32), kucağında çocuğu varken boşanma aşamasında olduğu eşi E.A. (30) ile tartıştı. E.A., eşiyle bir süre tartıştıktan sonra belinden çıkardığı silahla ateş etmeye başladı. E.A., daha sonra çocuğu alarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Akdemir, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cinayet anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs gözaltına alındı. Çocuğun sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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