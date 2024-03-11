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KTSÜ'deki sahte diploma skandalıyla ilgili tutuklanan eski bakan serbest bırakıldı

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Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'ndeki (KTSÜ) sahte diploma ve yolsuzluk skandalıyla ilgili tutuklanan okulun mütevelli heyeti başkan yardımcısı, eski bakanlardan Kemal Dürüst, 400 bin TL kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'ndeki (KTSÜ) "sahte diploma ve yolsuzluk" skandalıyla ilgili tutuklanan okulun mütevelli heyeti başkan yardımcısı, eski bakanlardan Kemal Dürüst, 400 bin TL kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KTSÜ) bir süre önce başlatılan sahte diploma ve yolsuzluk soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında 22 Şubat'ta tutuklanan okulun mütevelli heyeti başkan yardımcısı, eski bakanlardan Kemal Dürüst, yeniden hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme, 4 kefilin birer milyon TL'lik senet imzalaması ve 400 bin TL kefaletle Dürüst'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Mahkeme Dürüst'ün yurt dışına çıkışını yasaklarken, 2 haftada bir karakola imza vermesine hükmetti. Mahkeme ayrıca Dürüst'ün kimlik ve seyahat belgelerine de el konulmasını emretti.

Dürüst'ün avukatı Doğa Zeki, talebe itirazları olmadığını kaydederek, müvekkili hakkında yapılan tüm iddiaları reddettiklerini yineledi.

Ne olmuştu?

Siyasi yaşamı boyunca üç kez Milli Eğitim Bakanlığı yapan Kemal Dürüst, mütevelli heyeti başkanvekili olduğu üniversiteye kendi şirketine ait iki araziyi 36 bin dolara kiraladığı, eşinin talebi üzerine okulun hesabından 34 bin TL kullanılarak bir çiftin düğünü için basdiç sipariş ettiği iddia edilmişti. Dürüst'ün 6 farklı şirkete ait 19 fatura ile üniversiteye mal ve hizmet satmış gibi göstererek toplamda 926 bin 286 TL'yi sahtekarlıkla temin ettiği de ileri sürülmüştü. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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