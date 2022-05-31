Kreş bahçesindeki yılan vatandaşları alarma geçirdi - Haberler

Ankara'da bir kreşin bahçesinde görülen yılan vatandaşları alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Çankaya ilçesi Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi'nde bir kreşin bahçesinde büyük bir yılan görüldü. Cep telefonu tarafından kaydedilen yılan şaşkınlığa sebep oldu. Vatandaşların çabası ile yakalanan yılan doğal ortama bırakılmak üzere itfaiye ekiplerine teslim edildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa