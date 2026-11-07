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Krakow'da saldırıda ölenlerin sayısı 6'ya çıktı, 12 yaralının durumu ağır bildirildi

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Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Malopolska Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü, 3'ü polis 15 yaralıdan 12'sinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 6'ya yükselirken, 3'ü polis olmak üzere yaralanan 15 kişiden 12'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polonya'nın güneyindeki Krakow kentinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Malopolska Emniyet Müdürlüğü Basın Sözcüsü Katarzyna Cislo yaptığı açıklamada, saldırıda yaralanan 3'ü polis 15 kişiden 12'sinin durumunun ağır olduğunu bildirdi. Saldırganın 25 yaşındaki Polonya vatandaşı Michal O. olduğunu açıklayan Cislo, "Saldırganın kullandığı araç babasına ait. Kendisinin silah ruhsatı var ve 2 adet silahı bulunmakta. Babası da silah ruhsatına ve 11 adet silaha sahip. Babanın da, oğlunun da poliste herhangi bir kaydı bulunmamakta" dedi.

Yerel kaynaklar, Başbakan Donald Tusk'ın yerel saatle 21.45'te ilgili bakanların katılımıyla olaya ilişkin toplantı düzenleyeceğini bildirdi.

Krakow Valisi Lukasz Gibala ise, saldırıda hayatını kaybedenler anısına 11 Kasım'a kadar kentte yas ilan edildiğini açıkladı.

Saldırgan, yerel saatle 15.00 sıralarında kentin en işlek ve turistik yeri olan Rynek Glowny'de (Ana Pazar Meydanı) bir araçtan çevreye rastgele ateş açmıştı. Şüpheli yakalandığı sırada üzerinde askeri kıyafet bulunurken, polis saldırıda kullanılan araçta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirmiş, silahların ordunun envanterinde bulunan silahlarla aynı türde olduğu aktarılmıştı. Saldırının ardından Polonya Başbakanı Donald Tusk başta olmak üzere tüm siyasilerden başsağlığı mesajları gelmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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