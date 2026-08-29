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Gebze'de Fabrikada Nitrik Asit Sızıntısı

Gebze'de Fabrikada Nitrik Asit Sızıntısı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında asansördeki bidonun devrilmesi sonucu yaklaşık 10 litre nitrik asit döküldü. Ekiplerin müdahalesiyle kimyasal madde kontrol altına alındı; yaralanan olmadı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kozmetik üretimi yapılan bir fabrikada asansör kabinindeki bidonun devrilmesi sonucu nitrik asit döküldü. Kimyasal madde ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, Tatlıkuyu Mahallesi 1319/2 Sokak'ta bulunan kozmetik üretim fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, asansör kabininde bulunan bidon henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Bidondan yaklaşık 10 litre nitrik asit döküldü. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak kimyasal maddeye uygun ekipmanlarla müdahalede bulundu.

Olayda herhangi bir kişinin yaralanmadığı ve kimyasal maddeden etkilenmediği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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