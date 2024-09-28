Kozluk'ta Yolcu Minibüsü İnek Sürüsüne Çarptı
Batman'ın Kozluk ilçesinde yolcu minibüsünün inek sürüsüne çarpması sonucu onlarca hayvan telef oldu. Kazada yolcular hafif yaralanmalarla atlattı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde yolcu minibüsü inek sürüsüne çarptı, kazada onlarca hayvan telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, Batman-Silvan seferini yapan yolcu minibüsü akşam saatlerinde yoldan geçen inek sürüsüne daldı. Kazada onlarca inek telef olurken, araçta bulunan yolcular kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza nedeniyle kapanan İpek Yolu Caddesi yolcu minibüsü ve hayvanların yoldan çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BATMAN