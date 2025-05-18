Kozluk'ta Yılan Paniği: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Kozluk'ta Yılan Paniği: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
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Batman'ın Kozluk ilçesinde bir evin tavanına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı. Olay, ev sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla ortaya çıktı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde bir evin tavanına girip paniğe neden olan yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

İlçenin Dövecik köyünde ev sakinleri tarafından fark edilen yılanın çıkartılması için 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. Tavan arasında giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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