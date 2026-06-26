Batman'da buğday yüklü kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde buğday yüklü kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kozluk ilçesinde seyir halinde olan buğday yüklü kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada kamyondaki buğday yola savrulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı