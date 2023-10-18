Kozcağız'da Akraba Cinayeti: Bir Kişi Tutuklandı

BARTIN'ın Kozcağız beldesinde Emrah Üstünsoy'u (35), sırtından tabanca ile vurarak öldüren akrabası Zeki Üstünsoy (29) tutuklanırken, olay sırasında orada bulunduğu için gözaltına alınan arkadaşı G.G. (29) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün akşam saatlerinde, Kozcağız beldesinde bulunan sanayi sitesinin arka kısmındaki çöplerin bulunduğu boş arazide Emrah Üstünsoy (35) vatandaşlar tarafından ölü bulundu. Durum jandarmaya haber verildi. Yapılan incelemede Emrah Üstünsoy'un sırtına 3 kurşun isabet ettiği tespit edildi. Tabancayla vurularak hayatını kaybettiği belirlenen Üstünsoy'u öldüren kişinin tespiti için çalışma başlatıldı. Jandarmanın yaptığı soruşturma sonrası Emrah Üstünsoy'un uzaktan akrabası Zeki Üstünsoy ve arkadaşı G.G., gözaltına alındı. Zeki Üstünsoy jandarma karakolundaki ifadesinde, aralarındaki husumet sebebiyle kavga ettiği Emrah Üstünsoy'u kaçtığı sırada arkasından tabanca ile vurarak öldürdüğünü ve orada bırakıp uzaklaştığını itiraf etti. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Zeki Üstünsoy, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, olay sırasında orada bulunduğu iddia edilen G.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.