Haberler

Kozan’da ‘yağma’ suçundan aranan firariler jandarma operasyonu ile yakalandı

Kozan’da ‘yağma’ suçundan aranan firariler jandarma operasyonu ile yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana’nın Kozan ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla yakalandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla yakalandı. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. 'Yağma' suçundan iki farklı dosyadan aranan ve hakkında toplam 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.B., Hamam Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bir diğer operasyonda ise Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 'birden fazla kişiyle birlikte iş yerinden silahlı yağma' suçundan 5 ayrı arama kaydı bulunan ve yaklaşık 2 yıl 4 aydır firari durumda olan S.C.'nin adresi belirlendi. Hakkında 20 yıl 9 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C., Kozan'a bağlı Tufanlı Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Y.E.B. ve S.C., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kozan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun Yeni Parti sevinci: Çok şükür arınma gerçekleşti

91 vekili kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk sözler
Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Bu dosyanın peşini bırakmayacağız

Türkiye'nin yüreğini yakan dosya için Bakan Gürlek'ten yemin gibi söz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bircan Bali izlerken dudağını ısırdı: Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik

"Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik"
Mehmet Metiner'den kafa karıştıran paylaşım: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Kafa karıştıran paylaşım: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
'Cesedi yok etti' denilen Mehmet Aca’nın telefon trafiği bomba! Gülistan Doku soruşturmasında düğüm çözülüyor

Sırıtarak içeri girdi, tanık bombayı patlattı: Cesedi o yok etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Aşkım, sevdam' dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde anket yapıldı! İşte çıkan sonuç
Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak

Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak
Ankara afeti yaşıyor! Yıldırım can aldı

Ankara afeti yaşıyor! Can kaybı var
Kılıçdaroğlu'ndan salonu ayağa kaldıran sözler

Kılıçdaroğlu'ndan salonu ayağa kaldıran sözler