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Adana'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Adana'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Sürücü ve yanındaki yolcu, hastanede tedavi altına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Kozan çevre yolu üniversite kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Kozan yönüne seyreden Burak E. idaresindeki 80 KM 222 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Yaklaşık 30 metre savrulan otomobil, yol kenarındaki toprak yığınına çarpıp durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Burak E. ile yanındaki Muhammet Taha K., ilk müdahalelerinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve kazayı hafif sıyrıklarla atlattıkları öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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