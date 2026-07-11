Otomobil alevlere teslim oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kozan-Adana kara yolu üzerindeki Galericiler Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.Ü. yönetimindeki 01 RL 034 plakalı otomobilin motor bölümünden, henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili tamamen sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı