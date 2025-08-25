Kozan'da Pompalı Tüfekle Rastgele Ateş Açan Şahıs Yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde evinin balkonundan elindeki pompalı tüfekle rastgele ateş açan şahıb, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 19.30'da Cumhuriyet Mahallesi Gazel Sokak'ta meydana geldi. O.K. isimli kişi, evinin balkonundan elindeki pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtı. Yaklaşık 15 el ateş eden şahıs, olay yerine giden polis ekip otolarını ve polisi de hedef aldı. Yakalanacağını anlayan şahıs, 2. kattaki balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri tarafından takibe alınan O.K., Dr. Naim Çuhacı Sokak'ta bulunan Kilgen Çayı'nda yakalanarak gözaltına alındı. O.K'nin birçok suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Olay sırasında şüphelinin evde bulunan annesi E.K. fenalaştı. E.K., sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kozan Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, O.K.'nın emniyetteki sorgusu sürüyor. - ADANA