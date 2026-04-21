Genç kıza çarpıp kaçtı, aracı bahçede terk edilmiş bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde yol kenarında yürüyen 22 yaşındaki Zehra Akbaş, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaza, Kozan ilçesine bağlı Yassıçalı Mahallesi Toklular yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında yürüyen Zehra Akbaş'a (22) arkadan gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı. Yerde hareketsiz yatan genç kızı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan aramalarda, kazaya karıştığı değerlendirilen otomobil bir bahçede, ağacın altında terk edilmiş halde bulundu. Aracın ön farlarının kırık olduğu ve ruhsat sahibinin T.M. olduğu tespit edildi.

Olay yerindeki incelemesinin ardından Zehra Akbaş'ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
