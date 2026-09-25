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Kozan'da okul çevresinde denetimler arttı, motosikletlere şase kontrolü yapılıyor

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Kozan'da okul çevresinde denetimler arttı, motosikletlere şase kontrolü yapılıyor
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Adana'nın Kozan ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılıyla okul çevrelerinde güvenlik önlemleri artırıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çocuk Şube ekipleri, giriş-çıkış saatlerinde şüpheli araç ve motosikletleri denetlerken vatandaşlar önlemlerden memnun olduklarını belirtti.

Adana'nın Kozan ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde güvenlik önlemleri artırıldı. Polis ekipleri, öğrencilerin giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerinde ve çevresinde denetimlerini sıklaştırırken, şüpheli araç ve motosikletler tek tek kontrol ediliyor.

Kozan'da öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitimlerine devam edebilmesi amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çocuk Şube ekipleri, okul çevrelerinde trafik ve asayiş uygulamalarını artırdı. Okul önlerinde görev yapan ekipler, öğrencilerin giriş ve çıkış saatlerinde şüpheli araç ve motosikletlere ve çevredeki park ve bahçelerde denetim gerçekleştirildi. Şüpheli görülen kişilerin kimlikleri kontrol edildi.

Motosikletler şase numarasına kadar kontrol ediliyor

Denetimlerde özellikle motosikletler üzerinde kapsamlı kontroller gerçekleştiriliyor. Ekipler, sürücülerin kimlik ve araç bilgilerini kontrol ederken, tescilsiz veya trafik kurallarına aykırı olduğu belirlenen motosikletler hakkında işlem yapıyor. Motosikletlerin şase numaraları da kontrol edilerek, araçların kayıt ve durumları inceleniyor.

Okul çevrelerinde yapılan denetimlerden memnun olduklarını belirten vatandaşlar, özellikle öğrencilerin giriş ve çıkış saatlerinde polis ekiplerinin görev yapmasının kendilerini rahatlattığını ifade ettiler. Vatandaşlar, okul çevrelerinde alınan güvenlik önlemlerinin eğitim-öğretim yılı boyunca aynı kararlılıkla devam etmesini istediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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