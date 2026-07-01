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Otomobil dere yatağına düştü

Otomobil dere yatağına düştü
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Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil dere yatağına düştü. Sürücü hafif yaralanırken, araç kullanılamaz hale geldi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil dere yatağına düştü. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Kozan ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. 01 BDT 829 plakalı otomobilin sürücüsü Ufuk G., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki dere yatağına düştü. Kazada sürücü Ufuk G. hafif yaralanırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç ise kazada kullanılamaz hale geldi.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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