Haberler

Arkadaşını keserle darbederek öldüren şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde arkadaşı tarafından keserle darbedilerek ağır yaralanan Muhammet Hasan Koca, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli Antalya'da yakalanarak tutuklandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde arkadaşı tarafından keserle darbedilerek ağır yaralanan Muhammet Hasan Koca, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli ise Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalanıp tutuklandı.

Olay, 12 Mayıs'ta ilçeye bağlı Mahmutlu Mahallesi Özel Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iş yapmak için Konya'dan Adana'nın Kozan ilçesine geldiği öne sürülen Muhammet Hasan Koca ile M.A.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A.G., keserle Koca'yı darbederek ağır yaraladı.. Özel araçla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülen ve hayati tehlikesi bulunduğu belirlenen Koca, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Antalya'da yakalandı

Araştırma başlatan polis, Muhammet Hasan Koca'nın, M.A.G. ile birlikte kaldığı eve operasyon düzenledi. M.A.G.'nin kaçtığını tespit eden polis, evde yaptığı incelemede olayda kullanıldığı değerlendirilen bir keser ele geçirdi.

Olayın ardından kaçtığı belirlenen şüpheli M.A.G., Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gök, 14 Mayıs'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muhammet Hasan Koca ise, 15 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump’tan 'fırtına öncesi sessizlik' paylaşımı

Trump'tan "Savaş yeniden başlıyor" dedirten paylaşım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'de korku yaratan patlamanın altından askeri tesisteki test çıktı

Ülkede korku yaratan patlamanın sebebi bambaşka çıktı

Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid'de

İmzalar atıldı! Arda'dan sonra Real Madrid'de bir Türk daha
Malatya'da sosyal medyada tartışan gençlerin çocuk parkındaki kavgası kanlı bitti

Sosyal medyada başlayıp parkta devam eden tartışmada kan aktı

Ameliyat olan Zeydan Karalar, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu

Zeydan Karalar ameliyat masasına yattı, son durumu kendisi açıkladı

İstanbul Emniyeti'nde yeni atamalar! Müge Anlı'nın eşinin görev yeri değişti

İstanbul'da yeni atamalar! Müge Anlı'nın eşinin görev yeri değişti
Fenerbahçe'de 3 sakatlık! Eyüpspor maçında yoklar

Kimse böyle bitmesini beklemiyordu

Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi