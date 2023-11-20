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Kozan'da Asayiş Uygulamasında 28 Kişi Gözaltına Alındı

Kozan ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında 28 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde aranan 27 kişi ile uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen bir şüpheliyi yakaladı. Ayrıca, denetimlerde ruhsatsız 2 tabanca, 8 mermi ve 14,27 gram uyuşturucu ele geçirildi. Modifiyeli araç kullanan 2 kişiye ve 36 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 7 motosiklet trafikten men edildi.