Kozan İlçe Tarım Müdürlüğü'nden anız uyarısı

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, artan hava sıcaklıkları ve bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle orman yangını riskinin en üst seviyeye ulaştığını belirterek, üreticilere anız yakmamaları ve hasat sırasında gerekli tedbirleri almaları çağrısında bulundu.

Kozan İlçe Tarım Müdürü Mutlu Karataş, yazılı yaptığı açıklamada, anız yangınlarının tarım arazilerinde başlayarak ormanlık alanlara sıçradığını belirterek, "Anız yakmak ve orman yangınına sebebiyet vermek suçtur. Bir anlık ihmal, ormanlarımızın, tarım alanlarımızın ve doğal yaşamın yok olmasına neden olabilir" dedi.

Üreticilerden anız yakmamalarını, ormanlık alanlara yakın bölgelerde ateş yakmamalarını isteyen Karataş, hasatta kullanılan biçerdöver ve tarım makinelerinde yangın söndürme tüpü bulundurulması, mümkünse su tankeri hazır bekletilmesi ve yangın görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması gerektiğini kaydetti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı