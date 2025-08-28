Koyunlar Yüzünden Çıkan Kavga Can Aldı

Aydın'ın Çine ilçesinde tarlaya giren koyunlar nedeniyle çıkan kavgada ağır yaralanan Arif Duran, 10 günlük yaşam mücadelesinin ardından hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Camızağlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A., S.A. ile V. D. ve abisi Arif Duran arasında koyunların tarlaya girmesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Arif Duran ve V.D.'yi darp eden taraflar bölgeden ayrıldı. Ağır yaralanan kardeşler hastanede tedavi altına alınırken, olay sonrası gözaltına alınan S.A. ve S.A. savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Yaklaşık 10 gündür hastanede yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren Arif Duran doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Duran'ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Kardeşi V.D.'nin ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - AYDIN

