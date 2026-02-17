Haberler

Otomobilin koyun sürüsünün arasına daldığı anlar kamerada

Hatay'da kavşaktan geçmeye çalışan koyun sürüsüne dalan otomobilin kazasında 5 küçükbaş hayvan telef oldu. Ömer Şahan, hayvanlarını geçirirken alt geçit istediklerini belirtti.

Hatay'da kavşaktan geçmek isteyen koyun sürüsünün arasına dalan otomobilin o anları kameraya yansıdı. Kazada 5 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kaza; Gaziantep - Hatay yolu Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi'nde yaşandı. Kavşaktan sürüsünü yolun karşısına geçirmek isteyen Ömer Şahan'ın küçükbaş hayvanlarına otomobil çarptı. Kazada 5 küçükbaş hayvan telef olurken, o anlar kameraya yansıdı. Şahan ve araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Telef olan hayvanlar yoldan kısa sürede kaldırılırken, polis ekipleri bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Bölgede alt geçit olmadığı için hayvanları kavşaktan geçirmek zorunda kaldığını söyleyen Ömer Şahan, "Hayvanlarımızı buradan geçirmek için alt geçit istiyoruz. Biz her gün buradan geçiyoruz ve bizim rızkımız hayvanlarımız. Kavşak olduğu için biz sıkıntı yaşadık, 5 tane malım telef oldu. Burada alt geçit olsaydı, böyle bir olay yaşanmazdı. Meramız yolun altında mecbur geçmek zorundayız" dedi. - HATAY

