Koyun Sürüsüne Çarpan Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen kazada, koyun sürüsü ile çoban köpeğine çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Çorlu'da koyun sürüsü geçtiği sırada çoban köpeğine çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çorlu - Yeniçiftlik yolu üzeri Türkgücü Mahallesi Tavuk Çiftliği mevkisinde meydana geldi. Havuzlar istikametine seyreden Serkan Ç.'nin kullandığı motosiklet, koyun sürüsüyle birlikte yoldan geçen çoban köpeğine çarptı.

Kaza sonrası devrilen motosiklet sürücüsü Serkan Ç. yaralandı. Çoban köpeği ise can havliyle havlayarak sürüyle beraber olay yerinden uzaklaştı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serkan Ç. tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
