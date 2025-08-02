Köyü istila ettiler! Bir ısırığı hayattan koparıyor

Köyü istila ettiler! Bir ısırığı hayattan koparıyor
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Köyü istila ettiler! Bir ısırığı hayattan koparıyor
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Batman'ın Tuzlagözü köyü akrep istilasına uğradı. Sokakta dahi yürüyemez hale gelen köylüler, akreplerle baş edemediklerini söyleyip yetkililerden yardım istedi.

İlçeye bağlı Tuzlagözü köyünde, havaların ısınmasıyla birlikte çok sayıda akrep görülmeye başlandı. Köyü basan akreplerle başı derde giren köylüler evlerinde ve sokaklarda yürüyemez hale geldi.

"KORKUYLA YAŞIYORUZ"

Korkudan köylerinde yaşayamadıklarını ifade eden Erdal Aydın "Havaların ısınmasıyla beraber özellikle gece saatlerinde ortaya çıkan akreplerle baş edemez duruma geldik. Çocuk ve yaşlılarımız var evlerimizde, her an birinin akrepler tarafından sokulması korkusuyla yaşıyoruz. Yaptığımız ilaçlamalar işe yaramadı. Yetkililer bize yardım etsin lütfen" şeklinde konuştu.

Köyü istila ettiler! Bir ısırığı hayattan koparıyor

AKPER DOLAŞTIRAN BİLE VAR

Akreplerle artık iç içe yaşamaya başlayan köy sakinlerinin bazıları, akreplerin zehirli kuyruklarına bağladıkları iplerle akrepleri dolaştırıp, oyunlar oynuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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