Köylerde vatandaşlara zorla kitap satan şahıs gözaltına alındı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde köylerde vatandaşlara zorla kitap satan ve yardım adı altında para toplayan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Kabalar köyünde bir şahsın zorla kitap satmaya çalıştığı ve yardım adı altında para topladığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri köye gitti. Jandarma ekipleri tarafından köy merkezinde gözaltına alınan M.G.'nin yapılan üst aramasında bin 375 TL para ele geçirildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemelerde M.G. isimli şahsın ilçeye bağlı Uğrak köyünde de S.D. isimli vatandaşı tehdit ederek 350 TL parasını aldığı, yaklaşık 8 vatandaştan daha farklı miktarlarda para aldığı tespit edildi. Şahsın vatandaşlardan yardım adı altında toplam bin 170 TL para topladığı belirlendi.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile vatandaşlara paraları teslim edildi. Gözaltına alınan M.G. isimli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KASTAMONU