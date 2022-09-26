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Köyden çıkmayan traktöre trafik cezası geldi

3. Sayfa Haberleri

Köyden çıkmayan traktöre trafik cezası geldi

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşayan yaşlı adamın traktörüne, hiç gitmediği Elmadağ'da yazılan trafik cezası geldi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşayan yaşlı adamın traktörüne, hiç gitmediği Elmadağ'da yazılan trafik cezası geldi.

İlçeye bağlı Gülderesi Köyü'nde çiftçilikle uğraşan Hasan Basri Körpe, köyünden çıkarmadığı 19 SH 579 plakalı traktörüne Elmadağ'da trafik cezası kesildiğini öğrendi. Saat'te 57 kilometre hızla Elmadağ'dan Kırıkkale istikametine gidildiği için 888 TL trafik cezası yazıldığını söyleyen Körpe, bu cezanın kendisine ait olmadığını iddia etti.

Traktörünün köy dışına hiç çıkmadığını ve istese de traktörle Elmadağ kadar gidemeyeceğini söyleyen Hasan Basri Körpe, "Yazılan ceza bana ait olmadığı için itiraz ettim, iptal edilmesini istiyorum" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hasan Basri Sungurlu Çorum 3. Sayfa Haberler

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