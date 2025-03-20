Özgür Özel'in 'sokak' çağrısına tepkiler peş peşe

Özel'in "sokak" çağrısı ortalığı karıştırdı! Tepkiler peş peşe geliyor
İstanbul Saraçhane'deki protestolarda 6 polis yaralandı

Saraçhane'de tansiyon yükseldi: 6 polis yaralandı
İBB'ye yönelik operasyonla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına Erdoğan'dan ilk yorum
Murat Ongun'un evinde yüklü miktarda para ve av tüfekleri ele geçirildi

Bu euroların hepsi Murat Ongun'un evinde bulundu

Köyceğiz'de Yem Karma Makinesine Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti

Köyceğiz'de Yem Karma Makinesine Düşen Şahıs Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, evinin bahçesindeki yem karma makinesine düşen 38 yaşındaki Fevzi Karakartal'ın hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yem karma makinesine düşen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz Mahallesi'nden Fevzi Karakartal (38) akşam saatlerine tek başına evinin bahçesindeki samanları yem karma makinesine attığı sırada dengesini kaybederek makinenin içerisine düştü. Karakartal'ın uzun süre eve dönmemesinden şüphelenen yakınları şahsı aramaya başladı. Karakartal yakınları tarafından yem karma makinasının içerisinde ölü olarak bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Karakartal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve bir çocuk babası olan Karakartal'ın ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, şahsın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title