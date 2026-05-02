Köyceğiz'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan iki şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine telim edildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Köyceğiz ilçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı.

Kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli takibe alındı. Şüphelilerin araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 49 gram metamfetamin, 2 adet A4 kağıda emdirilmiş bonzai, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan biri kadın 2 şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı