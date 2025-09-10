Köyceğiz'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Köyceğiz'e bağlı Kocabel Mevkii'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Ortaca istikametinden Köyceğiz istikametinde seyir halinde olan 16 SCL 79 plakalı otomobil, plakası öğrenilemeyen başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı gören 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA