Köyceğiz'de Orman Yangını: Denizli Ekibi Müdahale Ederken Alevler İçinde Kaldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde devam eden orman yangınında Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazöz, ters rüzgar nedeniyle alevlerin içinde kaldı. Üç personelden ikisi duman zehirlenmesi, biri ise kısmi yanık nedeniyle hastaneye sevk edildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Akköprü mevkiinde iki gündür devam eden orman yangınında gece saatlerinde yangına müdahale eden Denizli ekibinden bir arazöz ve içindeki 3 personel alevlerin içinde kaldı.

Gecenin ilk saatlerinde karadan müdahale için bölgeye sevk edilen Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı bir arazöz ve içindeki üç personel, ters esen rüzgar nedeniyle alevlerin içinde kaldı. Üç personelden ikisi duman zehirlenmesi sonucu, biri ise kısmi yanık nedeniyle sağlık kuruluşuna tedbir amaçlı sevk edildi. Arazözde ise maddi hasar oluştuğu öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
