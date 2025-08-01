Köyceğiz'de Güvenlik Uygulamaları Devam Ediyor

Köyceğiz'de Güvenlik Uygulamaları Devam Ediyor
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla genel asayiş uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Farklı noktalarda gerçekleştirilen denetimlerde trafik kontrolü, şüpheli araç ve şahıs aramaları yapılıyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş uygulamaları aralıksız devam ediyor.

Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri; vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması, suçların önlenmesi ve toplumsal huzurun devam ettirilmesi amacıyla ilçenin farklı noktalarında eş zamanlı denetimler gerçekleştiriyor. Uygulamalar kapsamında ana arterlerde yol kontrolü yapılırken, araçlar durdurularak trafik kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor. Sürücülerin kimlik ve evrak kontrolleri yapılırken, şüpheli araç ve şahıslara yönelik detaylı aramalar da gerçekleştiriliyor. Ayrıca umuma açık eğlence mekanları, kahvehaneler, kafeler, park ve bahçeler gibi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda da denetimler yapılıyor. Bu noktalarda yapılan kontrollerde iş yeri ruhsatları, çalışanların kimlik bilgileri ve açık alkol satışı gibi konular üzerinde duruluyor.

Emniyet yetkilileri, huzur ve güven ortamının sürdürülebilmesi adına denetimlerin artarak süreceğini belirtirken, vatandaşların da uygulamalara gösterdiği destek ve duyarlılıktan memnun olduklarını ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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