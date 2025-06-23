Köyceğiz'de Bahisli Horoz Dövüşü Operasyonu: Dernek Başkanı ve 15 Şüpheli Yakalandı

Köyceğiz'de Bahisli Horoz Dövüşü Operasyonu: Dernek Başkanı ve 15 Şüpheli Yakalandı
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde jandarma ekipleri, bahisli horoz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine düzenledikleri operasyonda, hayvanları koruma derneği başkanı Ü.B. ve 15 kişiyi yakaladı. 20 horoz da koruma altına alındı.

Köyceğiz'de hayvanları koruma derneği başkanı Ü.B., bahisli horoz dövüşü yaptırırken jandarma ekiplerinin operasyonu ile suçüstü yakalandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Döğüşbelen Mahallesi orman alanı içinde bahisli horoz dövüşü yapıldığı bilgisinin alınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından belirlenen adrese operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, Köyceğiz Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Ü.B. ile birlikte 15 şüpheli şahıs yakalanırken, 20 horoz muhafaza altına alınarak Köyceğiz İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.

Yakalanan şüphelilerle ilgili adli işlemlere başlanıldığı, ayrıca ormanlık alana girmeleri sebebiyle idari para cezası uygulandığı açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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