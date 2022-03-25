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Köyceğiz'de araç yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Köyceğiz'de araç yangını

Köyceğiz ilçesinde park halindeki araçta çıkan yangında araçta büyük hasar oluştu.

KÖYCEĞİZ, MUĞLA (İHA) - Köyceğiz ilçesinde park halindeki araçta çıkan yangında araçta büyük hasar oluştu.

Köyceğiz Toparlar Mahallesi Öğretmen Ali Gezgin Caddesi üzerindeki evin önünde park halinde olan araçta yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yanan 48 UT 909 plakalı kamyonete müdahale etti. Yangın sonrası araçta büyük hasar oluştu. - MUĞLA

Köyceğiz'de araç yangını

Köyceğiz'de araç yangını

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Köyceğiz, Öğretmen, Toparlar, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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