Üye Girişi
Haberler

Köy muhtarının aracıyla öğrenci servisi çarpıştı: 10 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Varto ilçesinde köy muhtarının aracıyla öğrenci servisinin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Köy muhtarının aracıyla öğrenci servisi çarpıştı: 10 yaralı

MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde köy muhtarının aracıyla öğrenci servisinin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Erzurum-Varto kara yolu üzerindeki İçmeler köyü girişinde meydana geldi. Zeki Çetin yönetimindeki 49 J 4042 plakalı okul servis minibüsü ile İçmeler köyü içerisinden ana yola çıkan İçmeler Köyü Muhtarı Çayan Dursun yönetimindeki 35 PM 82 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edilirken, yaralanan Çayan Dursun ile öğrencilerden Özge Can Özer, Berfin Doğan, Asu Gönül, Asil Can Işık, Nergiz Fırat, Güven Demir, Güney Emre, Beren Emre, Rojda Pekgöz ise Varto Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eyüp Özkök de olay yerinde incelemelerde bulundu.

Trafik kazasıyla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Varto Muş Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Erdal Alkış kimdir? Erdal Alkış hangi takımlı? Partilerin milletvekili sayısı 2024! (GÜNCEL) Hangi partinin kaç milletvekili var? SimSimi nedir? Simsimi tehlikeli mi? 17-18 Nisan GÜNCEL Akaryakıt Fiyatları! Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 17-18 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 17-18 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! Ruhi Çenet'in YouTube kanalı tekrar çalındı mı, hacklendi mi? 19 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 19 Nisan'da ne oldu? 19 Nisan ne günü? 19 Nisan'da doğan ünlüler! Tarihte bugün ne oldu? 17 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 17 Nisan'da yaşananlar! Chicago Bulls Atlanta Hawks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 18 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Chicago Bulls Atlanta Ha BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 17-18 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! Philadelphia 76ers Miami Heat NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 18 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! Philadelphia 76ers Mia Şahane Hayatım 24. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 17 Nisan Şahane Hayatım yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Sandık Kokusu 19. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 17 Nisan Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Taş Kağıt Makas 8. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 17 Nisan Taş Kağıt Makas yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title