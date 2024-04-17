Köy muhtarının aracıyla öğrenci servisi çarpıştı: 10 yaralı

MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde köy muhtarının aracıyla öğrenci servisinin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Erzurum-Varto kara yolu üzerindeki İçmeler köyü girişinde meydana geldi. Zeki Çetin yönetimindeki 49 J 4042 plakalı okul servis minibüsü ile İçmeler köyü içerisinden ana yola çıkan İçmeler Köyü Muhtarı Çayan Dursun yönetimindeki 35 PM 82 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edilirken, yaralanan Çayan Dursun ile öğrencilerden Özge Can Özer, Berfin Doğan, Asu Gönül, Asil Can Işık, Nergiz Fırat, Güven Demir, Güney Emre, Beren Emre, Rojda Pekgöz ise Varto Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Eyüp Özkök de olay yerinde incelemelerde bulundu.

Trafik kazasıyla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.