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Köstebek Tabancasının Patlaması Sonucu Genç Hayatını Kaybetti

Köstebek Tabancasının Patlaması Sonucu Genç Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde köstebek tabancasının yanlışlıkla patlaması sonucu hayatını kaybeden Hasan G., düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Köstebek tabancasının patlamasıyla hayatını kaybeden genç toprağa verildi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yanlışlıkla köstebek tabancasının patlaması sonucu hayatını kaybeden genç, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Tuzla Mahallesi'ndeki bir tarlada meydana geldi. Hasan G. ile babası İlyas G. ot biçmek için bahçelerine gitti. Hasan G., eline aldığı köstebek tabancasını kurmak istediği sırada patladı. Köstebek tabancasından çıkan çok sayıda saçma karnına isabet eden Hasan G.'nin yardımına babası koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Toprağa verildi

Yapılan otopsinin ardından cenaze aileye teslim edildi. Hasan G.'nin naaşı, Tuzla Mahallesi Camii'de kılınan öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası, gözyaşları içerisinde köy mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - 3.Sayfa
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