Kosta Rika'da Mahkumlar Uyuşturucu İçin Kedi Kullandı

Kosta Rika'da Mahkumlar Uyuşturucu İçin Kedi Kullandı
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Kosta Rika'daki Pococi Cezaevi'nde mahkumlar, uyuşturucu kaçakçılığında bir kediyi kullanarak yeni bir yöntem geliştirdi. Cezaevi görevlileri, hayvana bağlanmış uyuşturucularla kediyi yakaladı.

Kosta Rika'da bir cezaevinde mahkumların uyuşturucuyu içeriye sokmak için kediyi kullandıkları ortaya çıktı.

Kosta Rika'daki Pococi Cezaevi'nde tutuklular, uyuşturucu kaçakçılığında bu kez bir kediyi kullandı. Cezaevi görevlilerinin, vücuduna iki paket uyuşturucu bağlanmış bir kedi yakalamasıyla gerçek ortaya çıktı. Kosta Rika Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, cezaevi görevlilerinin kediyi 6 Mayıs gecesi ormanlık alanda fark ettikleri kaydedilerek, hayvanın vücuduna 235 gram esrar ile 67 gram sentetik uyuşturucu sarılı olduğunun tespit edildiği aktarıldı. - SAN JOSÉ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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