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Prizren'deki orman yangını 7 saatte söndürüldü

Prizren'deki orman yangını 7 saatte söndürüldü
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Kosova'nın Prizren kenti yakınlarındaki Leskovec köyünde çıkan orman yangını, itfaiyenin 7 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Can kaybı yaşanmazken, Balkanlar'da yüksek sıcaklıklar nedeniyle yangın alarmı sürüyor.

Kosova'nın Prizren şehri yakınlarında çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 7 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü.

Kosova'nın Prizren şehrine bağlı Leskovec köyü yakınlarında orman yangını çıktı. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, engebeli ve müdahalesi zor arazi nedeniyle yangına üç ekip ile müdahale edildiği ve ekiplerin alevleri kontrol altına almak için aralıksız çalıştığı belirtildi. Yaklaşık 7 saat süren çalışmasının ardından söndürülürken, can kaybı ve yaralanan olmadı.

İtfaiye, özellikle yüksek sıcaklıkların yaşandığı bu günlerde vatandaşlara ormanlık alanlarda ateş yakmamaları konusunda çağrıda bulundu.

Balkanlar'da yangın alarmı

Balkanlar'ın farklı bölgelerinde de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Hırvatistan'da bazı bölgelerde günlerdir devam eden yangınlar var. Yetkilier, yangınların kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürürken, yetkililer yüksek sıcaklıklar nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları ve yangın riskine karşı gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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