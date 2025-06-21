Köşk'te Şok Trafik Uygulaması: 44 Sürücüye Ceza

Aydın'ın Köşk ilçesinde yapılan 'Şok' trafik uygulamasında 44 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla Köşk-Ödemiş İl yolunda şok trafik uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 102 şahsın ve 162 aracın sorgusu yapıldı. Kurallara uymadığı tespit edilen toplam 44 sürücüye cezai işlem uygulandı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim ve kontrollerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN