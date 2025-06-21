Köşk'te Şok Trafik Uygulaması: 44 Sürücüye Ceza
Aydın'ın Köşk ilçesinde yapılan trafik denetimlerinde, 162 aracın sorgusunun yapıldığı uygulamada 44 sürücü kurallara uymadığı için cezai işleme tabi tutuldu. Jandarma, kazaları önlemek için denetimlerin devam edeceğini açıkladı.
Aydın'ın Köşk ilçesinde yapılan 'Şok' trafik uygulamasında 44 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla Köşk-Ödemiş İl yolunda şok trafik uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 102 şahsın ve 162 aracın sorgusu yapıldı. Kurallara uymadığı tespit edilen toplam 44 sürücüye cezai işlem uygulandı. Vatandaşların huzur ve güvenliği için denetim ve kontrollerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa