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Köşk’te durdurulan araçtan 630 bin kaçak makaron çıktı

Köşk’te durdurulan araçtan 630 bin kaçak makaron çıktı
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Aydın’ın Köşk ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan araçta 630 bin adet faturasız boş makaron ile 87,5 kilogram faturasız kıyılmış tütün ele geçirildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan araçta 630 bin adet faturasız boş makaron ile 87,5 kilogram faturasız kıyılmış tütün ele geçirildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sigara imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerince, B.B. (26) isimli şahsın Aydın-Denizli karayolu üzerinde kullandığı araç durdurularak yakalandı. Adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda araçta gerçekleştirilen aramada 630 bin adet faturasız boş makaron ve 87,5 kg faturasız kıyılmış tütün

ele geçirildi. Yakalanan şüpheli hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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