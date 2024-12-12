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Köşk-Ödemiş Yolunda Heyelan: Faciadan Dönüldü

Köşk-Ödemiş Yolunda Heyelan: Faciadan Dönüldü
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Aydın'da etkili olan yağışların ardından dağdan kopan dev kayalar, Köşk-Ödemiş karayoluna düşerek ulaşımı kapattı. Neyse ki olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Köşk- Ödemiş dağdan kopan dev kayalar büyük bir gürültü ile karayoluna yuvarlandığı heyelanda faciadan dönülürken, olayda can kaybı ve yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

Olay, Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Akçaköy ile İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Çayırköyü arasında kalan Çingenuçtu mevkiinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede birkaç gündür etkili olan yağışların ardından bugün öğle saatlerinde dağlık alanda bulunan dev kayalar büyük bir gürültü ile karayoluna doğru yuvarlanmaya başladı. Zeytin hasat sezonu olması ve Aydın ile Ödemiş arasındaki en kestirme yol olması dolayısıyla oldukça işlek olan yolda meydana gelen heyelan sırasında kimsenin olmaması teselli kaynağı oldu. Heyelanın ardından kayaların yolu tamamen kapatması dolayısıyla karayolu ulaşıma kapandı. Bölgede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ilgili ekipler yönlendirilirken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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