Koşarak geldiği 3 metrelik duvardan düşmüştü! Genç gazetecinin ölüm nedeni belli oldu

Geçen hafta akşam saatlerinde 3 metrelik duvardan düşerek ölen gazeteci Uğur Yanıkel'in ölüm nedeni belli oldu. Ekipler tarafından yapılan otopsi sonucuna göre Yanıkel'in düşmeye bağlı ort damarının yırtıldığı belirlendi.

Geçtiğimiz Cuma günü saat 23.30 sıralarında Beyoğlu Gümüşsuyu 10 Aralık Şehitler Parkı'nda Halk TV YouTube Koordinatörü Uğur Yanıkel henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 3 metrelik duvardan aşağıya atladı. Beton zemine düşen Yanıkel, yerde hareketsiz kaldı. Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

O ANLAR KAMERADA

Sağlık ekipleri ağır yaralı Yanıkel'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Yanıkel, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin atladığı anlar ise kameralara yansıdı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Öte yandan yapılan otopsi çalışmaları sonrası Yanıkel'in ölüm nedeni de belli oldu.İlk belirlemelere göre, Yanıkel'in, düşmeye bağlı ort damarının yırtıldığı bilgisi edinildi.