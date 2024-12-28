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Koruma talebinde bulunan Nevzat'ın avukatı duruşmaya polis eşliğinde geldi

Koruma talebinde bulunan Nevzat'ın avukatı duruşmaya polis eşliğinde geldi
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Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşmasının üçüncü gününde; koruma talep eden ve dün mahkeme salonundan polis eşliğinde ayrılan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, salona yine polis koruması eşliğinde geldi.

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında üzeri çalılar ve taşlarla gizlenmiş bir çuvalın içerisinde cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayeti davasının ikinci duruşması, üçüncü günde devam ediyor. Duruşmada karar öncesi son savunmalar alınıyor.

NEVZAT'IN AVUKATI DURUŞMAYA POLİS EŞLİĞİNDE GELDİ

Dün polis koruması eşliğinde mahkeme salonundan ayrılan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, duruşmaya yine polis koruması eşliğinde geldi. Eryılmaz, dün sabah otelden çıktığında caddenin Güran Ailesi'nin yakınlarıyla dolu olduğunu bu sebeple polis korumasıyla otelden anca gelebildiğini ifade etti. Eryılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Duruşmadan bir hafta önce, kalacağım otelden adliyeye ve duruşma salonuna gidip gelirken tarafıma koruma verilmesini talep ettim. Ancak bu talebim kabul edilmedi. Adliye içinde güvende olmadığımı belirtmedim. Sorun adliye içinde güvenlik değil. Sorun adliyeye gelirken gerekli olan güvenlikti. Adliyenin dışı diğer sanıkların aile bireyleri ile dolu. Bu şartlar altında nasıl güvenle duruşmaya girebilirim?"

SALONDA GERGİN ANLAR

Avukat Ali Eryılmaz, mahkeme başkanına, "Sizin göstermediğiniz hassasiyeti Emniyet Müdürü gösterdi" dedi. Mahkeme başkanı ise, "Emniyet Müdürlüğüne emri ben verdim" şeklinde yanıt verdi.

Duruşmanın başında mahkeme başkanı, Eryılmaz'ın koruma talebinin olduğunu belirterek, duruşmaya gelmemesinin kendi takdiri olduğunu söylemişti.

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSemiha Kantarcı:

Narinin can guvenligi varmiydi

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Haber YorumlarıMetin Korkmaz:

avukat biliyor neye kime hizmet ettiğini

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