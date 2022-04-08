Korucuyu aileler hakkında tanıtım toplantısı yapıldı - Haberler

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Korucuyu aileler hakkında tanıtım toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Korucuyu aileler hakkında tanıtım toplantısı yapıldı

Beylikova'da 'Gönül Elçileri Projesi' çerçevesinde koruyucu aileler hakkında tanıtım toplantısı düzenlendi.

BEYLİKOVA, ESKİŞEHİR (İHA) - Beylikova'da 'Gönül Elçileri Projesi' çerçevesinde koruyucu aileler hakkında tanıtım toplantısı düzenlendi.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde 'Gönül Elçileri Projesi' çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Koruyucu Aile Programı hakkında tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya Beylikova Kaymakamı Mehmet Ali Atak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Hacıoğlu, İl Müftü Yardımcısı Fatma Adsoy, ilçe kamu kurum müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı. - ESKİŞEHİR

Korucuyu aileler hakkında tanıtım toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gönül Elçileri, Koruyucu Aile, Eskişehir, Beylikova, 3. Sayfa, Haberler

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