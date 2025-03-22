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Korsan Taşımacılık Yapan Sürücüye 27 Bin Lira Ceza

Korsan Taşımacılık Yapan Sürücüye 27 Bin Lira Ceza
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Ardahan'ın Hanak ilçesinde denetim sırasında korsan taşımacılık yapan ehliyetsiz sürücünün aracı trafikten men edildi ve 27 bin 944 lira ceza kesildi.

Ardahan'ın Hanak ilçesinde korsan taşımacılık yapan ehliyetsiz sürücünün aracı trafikten men edildi. Sürücüye 27 bin 944 lira ceza kesildi.

Ardahan-Hanak kara yolunda denetim yapan jandarma ekipleri, M.Ö. yönetimindeki otomobili durdurdu. İncelemede, yetki belgesi olmadan aracıyla korsan taşımacılık yapan M.Ö'nün, üzerindeki ehliyetin kendisine ait olmadığı ve sürücü belgesinin bulunmadığı belirlendi.

Kullandığı araç 15 gün trafikten men edilen ve 27 bin 944 lira ceza kesilen sürücü hakkında adli işlem de başlatıldı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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