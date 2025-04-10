Trump, Çin'e vergiyi yüzde 145'e çıkardı

Trump'ın piyasalar umurunda değil! Çin'e vergiyi yine artırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den yazılı açıklama

Erdoğan'la görüşen DEM Parti'den dikkat çeken açıklama
24 gün sonra yeni liste! Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markalardan uzak durun

Bakanlık tek tek ifşa etti, bu markaları evinize sokmayın
İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi

İBB protestoları sonrası tutuklanan 102 genç tahliye edildi

-Korkuteli'de Polis Haftası kutlandı

-Korkuteli'de Polis Haftası kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Korkuteli'de Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlandı.

Korkuteli'de Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlandı.

Şehitleri anıtında düzenlenen törende, Emniyet Müdürü İrfan Ağlamaz Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Emniyet Müdürü İrfan Ağlamaz, "Toplumun huzur ve düzeninin tesis edilmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, devlet otoritesinin sağlanması, suç önleyici tedbirlerin alınması, işlenen suçlarda faillerin adalete teslim edilmesi gibi çok önemli görevleri ifa eden Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü sizlerle birlikte kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşamaktayız. 180 yıldır yılmadan, mesai mefhumu gözetmeden fedakarca vatandaşımızın güveliği için çalışan teşkilatımız; toplumun her geçen gün artan güvenlik ihtiyaçlarıyla, anayasa ve hukukun dışına taşmayan, özgürlük talepleri ekseninde, hukukun üstünlüğünün rehber edinildiği, adil ve tarafsız görev anlayışı çizgisinden sapmadan, toplumun her kesiminin sevgi, saygı, güven ve desteğini alarak halkla bütünleşmiş bir görev anlayışıyla hizmetlerini geliştirerek sürdürmektedir" dedi.

Kutlama Programı Polis merkezi amirliğinde devam etti. Daha sonra Çayırlı camiinde şehitlerin ruhuna mevlit okutuldu. - ANTALYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.