Korkuteli-Antalya karayolunda tır kazası: 3 kişi yaralandı

Korkuteli-Antalya karayolunda lastiği patlayan tırın başka bir tıra çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Korkuteli-Antalya karayolu Cehennem deresi mevkiinde yukarı seyreden 15 AC 131 plakalı tır, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak 07 APT 986 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük hasar oluştu.

Olay yerine sevk edilen ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri, yaralanan 3 kişiyi Antalya'ya ve Korkuteli'nde bulunan hastanelere sevk etti.

Kaza nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı ve kilometrelerce kuyruk oluştu. - ANTALYA