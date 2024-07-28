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Korkunç saldırı! Köpeklere mama dağıtırken burnundan ısırıldı

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Köpeklere mama veren bir adam beslediği köpeğin saldırısına uğradı. "Sevmek varken şimdi yok mu edelim hepsini?" dediği esnada burnundan ısırılan şahıs olayın ardından kuduz aşısı oldu.

Komisyonda kabul edilen başıboş köpek düzenlemesinin yasalaşması beklenirken internete düşen bir görüntü kullanıcılar arasında paylaşım rekorları kırdı.

Sokaktaki başıboş köpeklere mama dağıtan bir şahıs, yere eğilip köpeği kucaklamaya çalıştığı anlarda saldırıya uğradı.

Korkunç saldırı! Köpeklere mama dağıtırken burnundan ısırıldı

"Sevmek varken şimdi yok mu edelim hepsini?" diye soran adam, o esnada burnundan ısırılırken yaşanan korkunç olayın ardından kuduz aşısı olmak zorunda kaldı.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

Kuduz Aşısı Kuduz Aşısı 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (6)

Adem Erden:

fazla gösteriş yapanın sonu

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1
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Hashmet Altaic:

Takdiriilahi ! Eğer bir şeye gereğinden fazla değer verirsen Cenabı Allah sana dersini verir !

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Onurcan Karaman:

Yani vicdanen bişi diyemiyorum ama elbette bi önlem alınmalı

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1
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Ahmet null:

Aldınmı cevabını o besleyip sokağa saldığınız canavarlar yüzünden akşam yürüyüşe çıkamıyoruz her köşeden canavar çıkıyor çocuğu sokağa salamıyoruz

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Uğur Onur:

ahahaha

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Yaşlılar Yapamıyor ise Demekki Yapmamalıyız:

Sokaklar temiz olursa.. köpekler kendileri giderler. Öldürmek günah yazabilir veya belki yazar. Sokaklar temiz olmalı. Yerlerde yemek olmamalıki.. köpekler gelmesin ve alışmasın sokaklara.

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