Korkunç saldırı! Köpeklere mama dağıtırken burnundan ısırıldı

Komisyonda kabul edilen başıboş köpek düzenlemesinin yasalaşması beklenirken internete düşen bir görüntü kullanıcılar arasında paylaşım rekorları kırdı.

Sokaktaki başıboş köpeklere mama dağıtan bir şahıs, yere eğilip köpeği kucaklamaya çalıştığı anlarda saldırıya uğradı.

"Sevmek varken şimdi yok mu edelim hepsini?" diye soran adam, o esnada burnundan ısırılırken yaşanan korkunç olayın ardından kuduz aşısı olmak zorunda kaldı.